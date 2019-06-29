Artık Nyon değil Riva kriteri var

AKŞAM

TÜRK Futbolu’nda devrim niteliğindeki talimat değişikliği dün TFF tarafından yürürlüğe sokuldu. Bugüne kadar UEFA tarafından uygulanan ‘Finansal Fair Play’ denetimi de bu yönetmelikle TFF’ye geçti. Artık Türk futbolunu merkezi Nyon’da bulunan UEFA değil, Riva’da bulunan TFF denetleyecek. Talimatlara uymayana gerekli cezaları verecek. UEFA da TFF’yi denetleyen bir üst kurum kimliğini koruyacak. Yeni yayınlanan Lisans talimatında, en fazla dikkat çeken konu ‘Kulüplerin Harcama Limitleri’ konusundaki düzenlemeler oldu.

POZiTiFTE EK HARCAMA HAKKI

Talimata eklenen, ‘Kulüplerin Harcama Limitleri’nin Belirlenmesi’ maddesiyle ‘Ayağını yorganına göre uzatma’ devri başladı. Profesyonel futbolcu ücretleri, teknik kadro giderleri ve menajer ücretleri brüt olarak bu limitlerden sayıldı ve bu limiti aşacak transferlerin tescil edilmeyeceği şartı getirildi. Transferde pozitif olan kulüplere TFF tarafından ek harcama hakkı tanınabilecek. Bankalarla yapılan kredi ana para ve yapılandırma giderleri harcama limitine mahsup edilecek. Gelecek sezon için gelir ve giderler hesaplanırken 2 yöntem kullanılacak.

ESAS GELiR VE GiDERLER SAYILDI

1. YÖNTEM: Gelir Gider farkı üzerinden hesaplama yöntemi.

2. YÖNTEM: Net Borç / Net Faaliyet Gelir Rasyosu üzerinden hesaplama yöntemi.

Yeni sezon bütçesi hazırlanırken, şu girdiler ‘Esas gelir ve gider kalemi’ sayılacak.

GELİRLER: Gişe gelirleri, sponsorluk ve reklam gelirleri, yayın gelirleri, ticari faaliyet gelirleri, UEFA gelirleri, diğer faaliyet gelirleri, transfer gelirleri, duran varlık satışı karı, duran varlık değerleme farkları.

GİDERLER: Ürün satış maliyetleri, futbolcu, teknik kadro ve menajer ücret giderleri, diğer personel (futbolcu ve teknik kadro hariç) giderleri, diğer faaliyet giderleri, transfere ilişkin giderler, finansman giderleri.

YÜZDE 30 ESNEKLiK

TAKIM harcama limitlerinde kabul edilebilir sapma miktarı da şu şekilde belirtildi: Kulüplerin, 2019-2020 sezonunda ‘Takım Harcama Limiti’ni %30’una kadar aşmaları cezaya tabi değildir. Bu oran 2020-2021 sezonu için %15’e düşecektir. Devam eden sezonlarda ise kulüplerin ‘Takım Harcama Limiti’ dahilinde kalmaları zorunludur. Hedeflenen gelir artışlarında ise kulüpler harcama limitlerinde artış başvurusu yapabilecek.

LiMiTLER iLAN EDiLECEK

YENİ lisans talimatı, kulüplerin belirlediği transfer harcama limitlerinin haziran ayında ilan edilecek transfer döneminde ilan edilmesini de öngörüyor. TFF, kulüplerle birlikte mutabık kaldıkları bu limitleri gerek görürse resmi siteden ilan edebilecek. Gelirlerdeki artış halinde TFF daha sonra gerek görürse bu limitlerde artış sağlayabilecek.

KURUL KARAR VERECEK

PROFESYONEL futbolcu sözleşme tescillerine TFF’de oluşturulan kurul karar verecek. Kulüplerin tescil ettirmek istedikleri sözleşmenin, takım limitlerini aşıp aşmadığı bu kurul tarafından incelenecek. Onay verilirse transfer yapılabilecek.

ENFLASYON DÜZELTMESİ GELDİ

DAHA önce kriterlerde yer almayan ‘Enflasyon düzeltme katsayısı’ da ilk kez eklendi. Buna göre düzeltme Katsayısı; TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksine ve yurt içi üretici fiyat endeksi verilerine göre; malî tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksi ortalamasının, mali tablonun bir önceki dönem sonundaki aya ait fiyat endeksi ortalamasına bölünmesiyle elde edilen katsayı dikkate alınacak. 2020 sezonu hesaplaması buna göre yapılacak.