Artık hakemler okullu

TFF ile Milli Eğitim Bakanlığı, hakem lisesi kurulması için adım attı. Meral-Celal Aras Spor Lisesi önümüzdeki eğitim döneminden itibaren TFF Hakem Meslek Lisesi olacak.

AKŞAM

TÜRKİYE Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Türk spor tarihinin en önemli iş birliklerinden birine imza attı. Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmeyi hedefl eyen TFF Hakem Meslek Lisesi’nin açılmasını sağlayacak MEB ile TFF arasındaki protokol imza töreni, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Türk hakemliğine yeni bir soluk kazandıracak proje, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TFF Başkanı Nihat Özdemir’in attığı imzalarla hayata geçti. Gençlere lise öğrenimiyle birlikte hakem olma imkanı sunacak protokol ile Riva’daki Meral-Celal Aras Spor Lisesi önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren TFF Hakem Meslek Lisesi olarak hizmet verecek. Yepyeni hakemler yetişecek.

GÜNEŞ: DEĞİŞİKLİK YOK!

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de ‘Hakem Meslek Lisesi’ protokol törenindeydi. Güneş, Milli Takım’ın EURO 2020 hazırlıklarının planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi. 17 Mart’ta bu konuda UEFA’nın yapacağı toplantıda ne karar çıkacağını öngörmenin zor olduğunu belirten Güneş, “Bizim hazırlıklarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Her hangi bir değişiklik yok” dedi.

BAŞARILI NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu mesajları verdi: “El ele vererek attığımız bu adım ile inanıyorum ki gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, bağımsız ve bilimsel düşünme gücüne haiz, sosyal sanatsal ve sportif alanlarda temayüz etmiş, insana ve topluma saygılı, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirme çabalarımıza çok değerli katkılar yapacak bir süreci başlatmış bulunuyoruz.”