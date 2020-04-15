Arsenal'dan örnek hareket

Londra ekibinden yapılan açıklamada, normal çalışanlarının yanı sıra, sadece maç günlerinde çalışan işçilerin ödemelerinin karşılaşmalar yapılmamasına rağmen mayıs ayı sonuna kadar ödeneceği duyuruldu.
Mayıs ayı sonrasında ise Premier Lig'in devam etmesi durumunda maç günü çalışanların ödemelerinin tekrar yapılacağı belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve mayıs ayında devam etmesi planlanan Premier Lig'in, daha sonra mayıs ayında başlamayacağı, güvenli ve uygun şartların oluşmasının bekleneceği açıklanmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi yaşanıyor… Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Siyah-Beyazlı kulüpte yönetim futbolcularla yeniden masaya oturarak aldıkları yıllık ücreti aşağı çekmenin planlarını yapıyor. Yönetim bu konuda kimseye ödün vermezken geri adım atmayacak.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, maçların oynanmamasına rağmen maç günleri çalışan geçici işçilerin maaşlarını ödeyecek.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın stadında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında test yapılmaya başlandı.
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