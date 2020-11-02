Arsenal'dan Manchester deplasmanında tarihi galibiyet

İngiltere Premier Ligi'nde haftanın haftaında Arsenal, Manchester Ünited'ı deplasmanda 1-0 yendi. Konuk ekibin golü Pierre-Emerick Aubameyang'tan (penaltı) geldi.

Sezona kötü başlayan ancak son haftalarda kendine gelir gibi olan Manchester United, son iki lig maçını da kaybeden Arsenal'e yenilmekten kurtulamadı. İlk yarıda Arsenal, Aubameyang ve Willian ile Manchester United ise Maguire ile gole çok yaklaştı. Aubameyang ve Willian'ın şutları direkten döndü.

68. dakikada Pogba'nın ceza sahası içinde Bellerin'e yaptığı hareketi hakem penaltı olarak nitelendirdi. Bir dakika sonra beyaz noktaya giden Aubameyang, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.

Arsenal rakibine göre daha net fırsatlar yakalarken; Manchester United, oyunun son bölümünde gol için baskı kurdu. 86'da Van de Beek'in sağdan kaleye şutunda Elneny'nin müdahelesinde top önce kaleci Leno'nun kafasına ardından direğe çarpıp geri döndü ve ev sahibi ekip mutlak golden oldu.

Son dakikalarda Manchester United'ın çabası sonuç vermedi ve Arsenal sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, takımın başında çıktığı 100. maçını kaybetti. Arsenal ise rakibini deplasmanda 14 yıl sonra yendi. Topçular, bu galibiyetten önce old Trafford'da oynadığı 13 maçta 8 kez yenilirken, 5 maçtan beraberlikle ayrılabilmişti. Arsenal'in bu galibiyeti ayrıca 5 yıllık bir hasreti de sonlandırdı. Topçular, en son Ocak 2015'te Manchester City'yi deplasmanda 2-0 yenerken; "Büyük Altıya"ya karşı 29 maç sonra deplasman galibiyeti elde etti.

Arsenal bu galibiyetle puanını 12 yaptı. Bu sezon sahasında oynadığı 4. maçını kazanamayan Manchester United ise 7 puanda kaldı.