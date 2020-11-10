Arsenal'da beklenen oldu: Maskot Gunnersaurus geri döndü

Londra ekibinin işten çıkardığı 27 yıllık maskotu Gunnersaurus, sosyal medya hesabından Emirates Stadı'na geri döndüğüne yönelik paylaşımda bulundu.
Arsenal'ın ekim ayındaki kararına başta Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil olmak üzere çok sayıda taraftar ve ünlü isim tepki göstermişti.
Mesut Özil, kulüpte olduğu sürece Gunnersaurus'u canlandıran ve işten çıkarılmasına çok üzüldüğü Jerry Quy'un tüm maaşını ödemeyi teklif etmişti.
19-26 Aralık tarihleri arasında seçime gitme kararı alan Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun çatı aday olabileceği konuşuluyor.
Trabzonspor ile 2,5 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Trabzon'a geldi. Avcı'nın, bordo mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise yarın yapacak.
Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koyan Metin Öztürk, 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılacak başkanlık yarışına, "Daha güçlü Galatasaray" sloganıyla aday oldu.
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, yarın Türkiye ile oynayacakları özel maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Galatasaray Kulübü, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Gençlerbirliği oyuncusu Mattias Erik Johansson'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.