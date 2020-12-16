Arsenal'a ligde bir darbe de Southamton'dan geldi

Southampton, eski bir Arsenal'li Theo Walcott'un 18. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; Aubameyang, 52. dakikada skoru eşitledi. Gabonlu oyuncu, bu sezon Arsenal'in sahasındaki ilk sayısını kaydetti.
62. dakikada Gabriel, ikinci sarı karttan Arsenal'i 10 kişi bırakırken; Londra ekibinin oyuncuları menajer Arteta'nın göreve ilk gelişinden bu yana 7. kez oyun dışı kaldı.
Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve maç 1-1 sona erdi. Arsenal, bu sonuçla puanını 14'e Southampton ise 24'e çıkardı.
Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlayıp 62. dakikada oyundan alındığı maçta ise zirve mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Everton güldü. Konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Everton puanını 23 yaptı. Leicester ise 24 puanda kaldı.
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