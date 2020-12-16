  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:59
  • |
  • Son Güncelleme:

Arsenal'a ligde bir darbe de Southamton'dan geldi

Arsenal'a ligde bir darbe de Southamton'dan geldi

Paylaş

İngiltere Premier Ligi'nde kayıpları oynayan Arsenal, sezona flaş başlayan Southampton'a da takıldı. Emirates'teki maç 1-1 sona erdi.

Southampton, eski bir Arsenal'li Theo Walcott'un 18. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; Aubameyang, 52. dakikada skoru eşitledi. Gabonlu oyuncu, bu sezon Arsenal'in sahasındaki ilk sayısını kaydetti.

62. dakikada Gabriel, ikinci sarı karttan Arsenal'i 10 kişi bırakırken; Londra ekibinin oyuncuları menajer Arteta'nın göreve ilk gelişinden bu yana 7. kez oyun dışı kaldı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve maç 1-1 sona erdi. Arsenal, bu sonuçla puanını 14'e Southampton ise 24'e çıkardı.

Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlayıp 62. dakikada oyundan alındığı maçta ise zirve mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Everton güldü. Konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Everton puanını 23 yaptı. Leicester ise 24 puanda kaldı.

Leeds United ise konuk ettiği Newcastle United'ı 5-2 yendi. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe kupada tur peşinde
Fenerbahçe kupada tur peşinde

Fenerbahçe kupada tur peşinde

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Altay ligde oynayacak mı?
Fenerbahçe'de büyük tehlike! Altay ligde oynayacak mı?

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Altay ligde oynayacak mı?

Son şampiyon Trabzonspor'a kupada 'Demir yumruk'
Son şampiyon Trabzonspor'a kupada 'Demir yumruk'

Son şampiyon Trabzonspor'a kupada 'Demir yumruk'

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor devre arası getireceği ismi belirledi
Trabzonspor devre arası getireceği ismi belirledi

Trabzonspor devre arası getireceği ismi belirledi

Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, devre arasında kadrosunu da güçlendirmek istiyor.

5 oyuncu değişikliği kararı devam edecek
5 oyuncu değişikliği kararı devam edecek

5 oyuncu değişikliği kararı devam edecek

Salgın günlerinde futbol dünyasına giren 5 oyuncu değişikliği kuralı bir süre daha yürürlükte kalacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (İFAB), söz konusu kuralın 31 Aralık 2021'e kadar devam edeceğini açıkladı.

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, futbolcusu Hasan Hüseyin Acar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Alanyaspor'un yükselişi kupada da devam etti
Alanyaspor'un yükselişi kupada da devam etti

Alanyaspor'un yükselişi kupada da devam etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16'ya kaldı.

Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdı, Juve 2 puan bıraktı
Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdı, Juve 2 puan bıraktı

Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdı, Juve 2 puan bıraktı

İtalya Ligi'nde zirve mücadelesi veren Juventus, Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Cristiano Ronaldo, 61. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Milan ve Çalhanoğlu ile masaya oturdu
Milan ve Çalhanoğlu ile masaya oturdu

Milan ve Çalhanoğlu ile masaya oturdu

Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki görüşmeler başladı. İtalyan medyası, Milan ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Gordon Stipic pazarlıklara başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.