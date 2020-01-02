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  3. Arsenal, yeni hocası Arteta ile ilk galibiyetini Manchester United karşısında aldı

Arsenal, yeni hocası Arteta ile ilk galibiyetini Manchester United karşısında aldı

Arsenal, yeni hocası Arteta ile ilk galibiyetini Manchester United karşısında aldı

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Arsenal, sahasında Manchester United'ı konuk etti.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-0 mağlup etti ve 4 haftalık kazanamama şanssızlığını kırmayı başardı.

Pepe'nin 8. dakikada bulduğu golle öne geçen Arsenal, ilk yarının sonlarına gelinirken 42'de Sokratis Papastathopoulos'un kornerden seken topu tamamlamasıyla farkı ikiye çıkarttı.

Bu sonucun ardından Arsenal, yeni menajeri Mikel Arteta yönetiminde üçüncü maçında ilk galibiyetini almış oldu ve puanını da 27'ye yükseltti. Manchester United ise 31 puanda kalarak ilk 4 hedeflerinde ağır bir darbe almış oldu.


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