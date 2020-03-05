Arsenal, Orkun Kökçü için Feyenoord'a 26 milyon Euro ödemeye hazır

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de sürpriz bir isim transfer listesinin ilk sırasına oturdu! A Milli takımımızı seçtiğini açıklayan Feyenoord'un 19 yaşındaki yıldız adayı Orkun, gelecek sezon planlamasının zirvesine oturdu.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Feyenoord ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Orkun, sözleşmesini uzatmaya pek sıcak bakmezken; bu belirsizlikten faydalanmak isteyen Arsenal yaklaşık 26 milyon euroluk bonservis bedeliyle bu transferi noktalamak istiyor.
"EURO 2020'DE YILDIZ ADAYLARI ARASINDA"
Orkun'un EURO 2020 planlamasında Şenol Güneş tarafından listeye alınacağından şüphe duymadığını ve oyuncunun da turnuvanın yıldız isimlerinden biri olacağına vurgu yapıldı.
Eğer EURO 2020 öncesinde bir hamle yapılmaması durumunda Arsenal'in bu transferi noktalayamama konusunda endişe duyduğu ve işi bir an önce bitirmek istediği kaydedildi.
ORKUN KÖKÇÜ NE DEMİŞTİ?
Hollanda'da mutlu olduğunu ancak Türkiye forması altında kendisini evinde gibi hissettiğini dile getiren Orkun, "Türkiye ile beraber EURO 2020'de olma ihtimalim, Hollanda'ya oranla daha fazla. Gelecek yıllarda Hollanda Milli Takımı'nda oynayabilecek çok sayıda yetenek var ancak ben, Türk Milli Takımı'nın formasını giyeceğim" sözlerini kullanmıştı
Kısa bir süre içerisinde karar aldığını ifade eden Orkun, "Ailem, benim tercihimin Hollanda olmasını istedi, menajerim de aynı şekilde ancak Türkiye benim evim. Bu kararı, kargaşaya mahal vermeden kısa bir süre içerisinde vermem gerekiyordu, ben de öyle yaptım" şeklinde konuşmuştu.
(Sporx)
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