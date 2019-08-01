Arsenal, Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fildişi Sahilli Nicolas Pepe'yi transfer etti.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, Fransa'nın Lille takımında forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Futbolcunun bonservisi için 72 milyon sterlin ödeyen Arsenal, bu alanda kulüp rekoru kırarken, Pepe de en pahalı Afrikalı futbolcu listesinde zirveye yerleşti.
2017 yılından bu yana Lille forması giyen Pepe, 74 lig maçında 35 gol attı.
Beşiktaş’ın sol bek transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim’in adı Galatasaray’la anılan Victor Wanyama’yı istemediği ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Kenyalı ön liberoyu sakatlık problemlerinden dolayı reddetti.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için girişimlerini sıklaştıran Sarı-Lacivertliler Mathias Zanka ve kulübü Huddersfield ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a yaptığı teklifi 17 milyon Euro’ya yükseltti. Transferin tamamlanma ihtimali oldukça yüksek.
Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin işini de bitirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.
F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Mahmut Tekdemir için Beşiktaş’ın teklifi; Lens+bir miktar para. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk onay verirse, iki kulübün başkanı detayları görüşecek.
Lecce, Burak Yılmaz için bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalacak. İtalyan ekibi, Siyah-Beyazlılara 2 milyon Euro bonservis teklif edecek.