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aksam.com.tr
  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:32
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  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:36

Arsenal, Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı

Arsenal, Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'den Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fildişi Sahilli Nicolas Pepe'yi transfer etti.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Fransa'nın Lille takımında forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Futbolcunun bonservisi için 72 milyon sterlin ödeyen Arsenal, bu alanda kulüp rekoru kırarken, Pepe de en pahalı Afrikalı futbolcu listesinde zirveye yerleşti.

2017 yılından bu yana Lille forması giyen Pepe, 74 lig maçında 35 gol attı.

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