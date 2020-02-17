Arsenal, Newcastle United'a patladı! Yıldızlar şov yaptı...

BU sezon Süper Lig’de 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayabilen Beşiktaş, geride kaldı.

Numan hayaline kavuştu

TRABZONSPOR, Erzurum’a giderken Numan Kaya, oyunculara sadece ‘el sallamak’ için takım otobüsünü tam bir saat bekledi.