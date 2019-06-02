Arsenal, Mesut Özil'i satış listesine koydu

İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal yönetimi, Mesut Özil'i satış listesine koyma kararı aldı. Mesut'un dışında Shkodran Mustafi ve Henrikh Mkhitaryan'ın gözden çıkarıldığı belirtildi.

Haberde; Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Premier Lig ekibinin, üç oyuncunun satışından kazanılacak parayla transfer operasyonunu gerçekleştireceği kaydedildi.

ÖZİL'DEN EMERY'E; "HOCA DEĞİLSİN"

Mesut Özil, Avrupa Ligi finalinde oynadıkları Chelsea maçında kendisini oyundan alan Emery'e; "Vallahi hoca değilsin" diyerek tepki göstermişti.

Arsenal'in eski kaptanı ve efsanesi Martin Keown, final sonrası Mesut Özil'i "Chelsea'de Eden Hazard vardı, Arsenal'de ise Mesut Özil. Maçın yarısında Mesut Özil'in adını duymadım, sahada göremedim bile. Deplasmanlarda hiç oynayamıyor. Lacazette ve Aubameyang'a pozisyonlar hazırlaması gerekiyordu. Diğer yanda, Eden Hazard'ın işini nasıl yaptığını gördünüz. Mesut Özil'in ise pozisyon almayı bilen oyuncularla oynaması gerekiyor. Bu nedenle maçın içine hiç giremedi" ifadeleriyle eleştirmişti.

Arsenal'de 231 maçta oynayan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, 43 gol attı ve 74 asist yaptı.

(Sporx)