Arsenal evinde üst üste 4. mağlubiyetini aldı

Sezona beklentileri karşılayamayarak başlayan Arsenal, Emirates Stadı'nda ağırladığı Burnley karşısında da kötü gidişatını sürdürdü.
Burnley, 73. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Arsenal'de Granit Xhaka, 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla, puanını 9'a çıkaran Burnley 17. sıraya yükselirken, 13 puanda kalan Arsenal ise 15. sırada yer aldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.
Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.
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