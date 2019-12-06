Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7498
  • 6,3861
  • 272.584
  • 108659
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Arsenal, Elneny'i bonservisiyle göndermeye sıcak bakmıyor!

Arsenal, Elneny'i bonservisiyle göndermeye sıcak bakmıyor!

Arsenal, Elneny'i bonservisiyle göndermeye sıcak bakmıyor!

Beşiktaş'ın en azından 1 sezon daha kadrosunda tutmak istediği Muhammed Elneny için Arsenal olumsuz bir cevap verirse, alternatiflere de bakılacak.

Beşiktaş'ta gözler Arsenal'den satın alma opsiyonlu kiralık transfer edilen Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'ye çevrildi.

Kiralık olarak forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımda kalma ihtimali zor gibi görünüyor.

Arsenal kulübü, Milan ve Valencia'ya Elneny'nin satılık olmadığını iletirken, Londra ekibinin gelecek sezonki kadroda Mısırlı futbolcunun yer almasını planladığı Ada basınında sık sık dile getiriliyor.

BEŞİKTAŞ, ALTERNATİFLERE DE BAKIYOR

27 yaşındaki Mısırlı oyuncu için 18 milyon euroluk satış opsiyonunu kullanması imkansız olan siyah-beyazlı yönetim, Arsenal kulübü ile bir araya gelerek yeni bir kiralama teklifi sunacak ancak alternatif olarak Elneny'nin yerine alınabilecek oyuncular için de şimdiden çalışmalar başladı.

(Türkiye)


Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın kaçamak tatili!
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
Burak Deniz'in yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı!
Azize dizisiyle ilgili flaş karar!
7 milyonluk lüks villasıyla gündem olmuştu... Eşi bakın kim çıktı!
<p>Gazeteci Uğur Dündar şahsi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, ´Müthiş bir olay yaşadık. D

Bülent Turan´dan Uğur Dündar´a Esprili Gönderme

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Gece yarısı alevler yükseldi! Peş peşe kundakladılar

Türkiye'nin en yükseği olacak! 154 metreye ulaştı