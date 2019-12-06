Arsenal, Elneny'i bonservisiyle göndermeye sıcak bakmıyor!

Beşiktaş'ta gözler Arsenal'den satın alma opsiyonlu kiralık transfer edilen Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'ye çevrildi.

Kiralık olarak forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımda kalma ihtimali zor gibi görünüyor.

Arsenal kulübü, Milan ve Valencia'ya Elneny'nin satılık olmadığını iletirken, Londra ekibinin gelecek sezonki kadroda Mısırlı futbolcunun yer almasını planladığı Ada basınında sık sık dile getiriliyor.

BEŞİKTAŞ, ALTERNATİFLERE DE BAKIYOR

27 yaşındaki Mısırlı oyuncu için 18 milyon euroluk satış opsiyonunu kullanması imkansız olan siyah-beyazlı yönetim, Arsenal kulübü ile bir araya gelerek yeni bir kiralama teklifi sunacak ancak alternatif olarak Elneny'nin yerine alınabilecek oyuncular için de şimdiden çalışmalar başladı.

(Türkiye)