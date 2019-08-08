Arsenal David Luiz'i renklerine bağladı

Laurent Koscielny'yi Bordeaux'ya transfer eden Arsenal, Chelsea'nin Brezilyalı stoperi David Luiz'i kadrosuna kattı. David Luiz ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Topçular, Chelsea'ye 8 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz gün basında çıkan haberlerde Chelsea, transfer yasağının olmasından dolayı Sambacı futbolcunun ayrılığını veto ederken Arsenal'a transfer olmak isteyen David Luiz ise kulübüne rest çekmiş ve kararı protesto etmek için antrenmana çıkmamıştı.
32 yaşındaki savunmacı 2011-14 yılları arasında forma giydiği Chelsea'ye 2016 yazında PSG'den 35 milyon euro karşılığında geri dönmüştü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos ayı sayısındaki yazısında transferlerle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
Akhisarspor karşısında yaptığı şahsi hatalarda taraftarları çıldırtan Marcao, Fatih Terim'in de tepkisini çekti.
Forvet hattını zenginleştirmek isteyen Beşiktaş, Sevilla'da oynayan 23 yaşındaki golcü Carlos Fernandez'i gündemine aldı.
Her geçen gün yeni bir gelişmenin yaşandığı Galatasaray'ın Falcao transferinde bir müjdeli haber daha geldi. Kolombiyalı yıldızın Monaco şehrindeki evini boşalttığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Kolarov transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi ilk teklifi geri çevirirken, sarı lacivertliler yeni teklifle Roma'nın kapısını çalacak.
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Luiz Gustavo'nun Marsilya'dan kazandığı yıllık ücret sarı lacivertli yöneticileri şaşırttı.
2 stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin bir süredir görüşme halinde olduğu Zanka, sabaha karşı 04:30’da İstanbul’a geldi. Zanka’yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.