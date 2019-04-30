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Arkas Spor seriyi eşitledi

Arkas Spor seriyi eşitledi

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Arkas Spor, art arda 2. galibiyetini aldığı seride durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette teknik molaya 12-11 üstün giren Arkas Spor, daha etkili olduğu son bölümde aradaki farkı açtı ve seti 25-19 kazandı.

 Arkas Spor, ikinci seti de 26-24 üstün tamamladı.

Üçüncü sette 7-7 eşitlikle geçilen ilk bölümün ardından daha etkili olan Arkas Spor, teknik molaya 12-10 önde girdi. Adis'le etkili oyununu sürdüren ve durumu 18-12'ye taşıyan ev sahibi ekip, seti de 25-18 kazandı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Arkas Spor, 3 galibiyet alacak ekibin şampiyon olacağı seride ilk 2 maçı kaybetmesine rağmen durumu 2-2'ye getirdi. Arkas Spor ile Fenerbahçe serinin 5. ve son maçında 3 Mayıs Cuma günü yine İzmir'de karşılaşacak.

Serinin bir önceki maçında diskalifiye edilen Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag takımının başında yer alamadı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yılmaz Duman

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Hasan Sıkar, Adis Lagumdzija (Burak Mert, Bravo)

Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Ahmet Karataş, Ferhat Akdeniz, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın)

Setler: 25-19, 26-24, 25-18

Süre: 80 dakika (25, 30, 25)

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