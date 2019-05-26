Arjantin'in gençleri çok farklı

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada E ve F gruplarında dört maç yapıldı.

15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Fransa-Suudi Arabistan: 2-0

Panama-Mali: 1-1

F Grubu:

Portekiz-Güney Kore: 1-0

Arjantin-Güney Afrika Cumhuriyeti: 5-2