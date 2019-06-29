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Arjantin yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu

Arjantin yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu

Arjantin, Copa America çeyrek finalinde Venezuela'yı 2-0 yendi ve yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Copa America 2019 çeyrek final maçında Venezuela ile Arjantin karşı karşıya geldi. Maracana'da oynanan mücadeleyi Arjantin, 2-0'lık skorla kazandı.

Arjantin, 10. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü almakta zorlanan Arjantin, Venezuela kalecisi Farinez'in büyük hatası sonrası 74. dakikada Giovani Lo Celso ile turu garantileyen golü attı.

Venezuela, Copa America'ya çeyrek finalde veda etti. Arjantin ise yarı finalde Brezilya ile eşleşti.

Arjantin ile Brezilya arasındaki yarı final mücadelesi 2 Temmuz'da Belo Horizonte'de bulunan Estadio Mineirao'da oynanacak.

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