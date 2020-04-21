Arjantin devi River Plate'den Türk kulübüne ihtarname

Arjantin kulübü River Plate, 2017 yılında Süper Lig takımlarımdan Yeni Malatyaspor'a sattığı defans oyuncusu Arturo Mina'nın transferinden kalan ödemelerin yapılması sarı-siyahlı takıma ihtar çekti.
600 BİN DOLAR
Arjantin basınında yer alan haberlere göre; River Plate, 800 bin dolara Yeni Malatyaspor'a sattığı Mina'dan sadece (%20) 200 bin dolar alabildi. Kırmızı-Beyazlı ekip ücretin geri kalanı olan 600 bin doları da Yeni Malatyaspor'dan ödemesini istedi.
200 BİN DOLAR ÖDENDİ
Bilindiği üzere Ekvadorlo oyuncunun %40 hakkı River Plate ve %40 hakkı Independiente kulübünde bulunuyor. Geri kalan %20 hak ise Yeni Malatyaspor'da. Süper Lig ekibi %20 için 800 bin dolar ödemesi gerekiyor ve şu ana kadar sadece 200 bin dolar ödedi. (Ajansspor)
Arjantin devi River Plate, Yeni Malatyaspor'a sattığı defans oyuncusu Arturo Mina'nın transferinden kalan ödemelerin yapılması için sarı-siyahlı kulübe ihtarname gönderdi. Mina, Yeni Malatyaspor'a 2017 yılında transfer olmuştu.
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