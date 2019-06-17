Arjantin basını Banega transferini duyurdu

Galatasaray'a transferi konuşulan Ever Banega, Arjantin'in spor gazetesi Ole'ye konuştu.

Gazete haberi, "Banega Boca'ya uzak, Galatasaray'a yakın" başlığıyla duyururken, Türk ve İspanyol basınında çıkan son gelişmeleri vurguladı. Libertadores'i kazanmak isteyen Boca Juniors'un, Ever Banega ile kadrosunu güçlendirmek istediği ve bunun için 3+1 yıllık kontrat önerdiği belirtildi. Türk basınında ere alan haberlerde ise Sevillalı oyuncunun Galatasaray'ın gündeminde olduğu bilgisi verildi.

"ARJANTİN'E DÖNMEK PLANLARIM ARASINDA YOK"

Boca Juniors'un ilgisi sorulan Ever Banega, "Arjantin'e geri dönmek planlarım arasında yok. Sevilla ile kontratım devam ediyor. Yarın neler olur bilemiyorum. Ancak, hala İspanya'da devam eden bir kontratım söz konusu." cevabını verdi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ NET 3 MİLYON EURO

Ole'nin Ever Banega'ya yakın kişilere dayandırdığı bilgiye göre; Galatasaray, Ever Banega'ya 3 milyon euro net ücret ve başarı bonusları önerdiği belirtildi. Ayrıca, sarı kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor olmasının Banega'yı cezbettiği de vurgulandı.

Boca Juniors'un tüm ilgi ve isteğine rağmen Banega'nın Avrupa'da kalmak istemesinin de oyuncuyu Galatasaray'a yaklaştırdığının altı çizildi.

(Sporx)