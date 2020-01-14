  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Arda Turan'la ilgili gündeme oturan yazıya Ahmet Bulut'tan sert cevap: İnsanlar kafayı yemişler
  • 14 Ocak 2020 Salı 09:41
  • |
  • 14 Ocak 2020 Salı 09:41

Arda Turan'la ilgili gündeme oturan yazıya Ahmet Bulut'tan sert cevap: İnsanlar kafayı yemişler

Arda Turan'la ilgili gündeme oturan yazıya Ahmet Bulut'tan sert cevap: İnsanlar kafayı yemişler

Paylaş

The Guardian'da Jonathan Liew’in yazısını ‘ti'ye alan Arda Turan cephesi genç gazeteci hakkında 'Kafayı yemiş' yorumu yaptı.

TM Dijital Haber Merkezi

İngiltere’nin prestijli gazetelerinden biri olan The Guiardian’da Jonathan Liew’in Arda Turan yazısı bir hayli dikkat çekti.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR YALAN GÖRMEDİM"

Tecrübeli futbolcunun Başakşehir’le yollarını ayırmasının ardından dünyanın en ünlü menajerlerinden biri olan Mino Raiola’yı aradığını iddia eden Liew’in, Arda’nın Raiola ile kendisine takım bulması yönünde bir telefon konuşması yaptığı belirtilirken, 53 yaşındaki İtalyan temsilcinin “Senin son 2-3 senen baya olaylı geçti gazeteci dövmekten silahla hastane basmaya kadar. Başakşehir de bile yedek kaldın artık takımlar sadece futbolcunun geçmişine değil aile hayatına ve futbolcunun karakterine de bakıyor” yanıtını verdiği iddiası geniş yankı uyandırdı. Raiola’nın ifadelerine karşılık olarak “Sen menajer misin hakim misin” diyen Arda Turan’a "Ben her ikisiyim" cevabını veren Raiola’nın telefon konuşmasını sonlandırdığı bildirilirken, yazıya ironik bir şekilde yaklaşan Ahmet Bulut ise “Arda’nın Raiola’yı araması çok zoruma gitti! Hayatımda böyle bir yalan görmedim, insanlar kafayı yemişler” açıklamasında bulundu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe, Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu için yaptığı teklifi reddetti

title

Sheffield United, Domagoj Vida için Beşiktaş'tan randevu talep etti

title

Göztepe'yle anlaşan Emmanuel Adebayor, birkaç gün içinde imzayı atacak

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu´ndan Ali Koç´un İddialarına Çok Sert Yanıt

SPOR GÜNDEMİ

Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı
Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı

Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı

Juventus’un Roma ile karşılaştığı maçta sol diz ön çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral’a büyük ayıp! Talihsiz sakatlığın ardından Matthijs de Ligt’in yaptığı paylaşım tepki çekti. Sosyal medyada de Ligt hakkında sitem dolu paylaşımlar yapıldı.

Gündeme oturan yazıya sert cevap: İnsanlar kafayı yemişler
Gündeme oturan yazıya sert cevap: İnsanlar kafayı yemişler

Gündeme oturan yazıya sert cevap: İnsanlar kafayı yemişler

The Guardian'da Jonathan Liew’in yazısını ‘ti'ye alan Arda Turan cephesi genç gazeteci hakkında 'Kafayı yemiş' yorumu yaptı.

Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu
Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu

Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu

Saracchi transferiyle birlikte satış listesine konulan Galatasaray’ın bir diğer beki Yuto Nagatomo, İtalya’ya geri dönüş hazırlığında.

Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif
Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif

Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da ciddi bir piyasa yapmış durumda.

Sağ kanada sürpriz aday
Sağ kanada sürpriz aday

Sağ kanada sürpriz aday

Beşiktaş, Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına yaptığı itirazın Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesinin ardından çözüm arayışlarını sürdürürken alternatiflerini de hazır tutuyor. Kartal, Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sağ kanat oyuncusu Robert Mak'ı gündeme aldı.

Adebayor Süper Lig'de kaldı! Yeni takımıyla imzalıyor
Adebayor Süper Lig'de kaldı! Yeni takımıyla imzalıyor

Adebayor Süper Lig'de kaldı! Yeni takımıyla imzalıyor

Göztepe, Emmanuel Adebayor’la büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Togolu yıldızın birkaç gün içinde imza atması bekleniyor.

Öncelik forvet
Öncelik forvet

Öncelik forvet

DOMAGOJ Vida’yı istediği iddia edilen Aston Villa, önceliği golcüye verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.