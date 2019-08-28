İspanyol basını, Real Zaragoza'nın Arda Turan'ı transfer etmek üzere olduğunu yazdı

Türkiye'nin son dönemde en çok konuştuğu transfer haberleri arasında Falcao, Luiz Gustavo ve diğer birkaç isim var. Bu kez ise Arda Turan transfer haberi gündeme geldi. Bonservisi Barcelona'da olan ve Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli yıldıza dair son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Medipol Başakşehir'in sezon sonuna kadar sürecek kiralama hakkından vazgeçmesi için ücret görüşmelerine başlayan ekip, transferi bitirmek için adeta seferberlik ilan etti.

Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2020'ye kadar sürecek olan Arda'nın haklarının devralınması ile ilgili resmi hamleyi yapan İspanyol ekibi imzaya çok yakın.

İspanyol basınından futbolistos.es'te yer alan habere göre; İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza, Kagawa'dan sonra bir de Arda Turan bombası patlatacak.

Haberde; Son olarak Zenit forması giyen Claudio Marchisio da Zaragoza'nın orta saha adayları arasında gösterildi ancak listenin başında hücum özellikleri de bulunan Arda Turan var. Rus ekibinden ayrılan ve bonservisi elinde olan Marchisio ise Arda Turan'ın alternatifi konumunda.

(Fotomaç)