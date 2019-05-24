Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği iddialarının perde arkası ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün basında çıkan haberlere göre Arda Turan’ın Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Florya’ya gidip Fatih Terim’le arasındaki buzları erittiği ve futbolcunun Sarı-Kırmızılılara transfer olacağı iddia edilmişti. Transfer Günlüğü programının yorumcularından Levent Gültekin bu konuya açıklık getirdi.

Söz konusu haber sonrası Arda Turan’ın menajeriyle konuştuğunu dile getiren Gültekin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Arda Turan’ın Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Florya’ya gidip Fatih Terim’le barıştığına dair haberler çıktı. Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut’la görüştüm ve bana, ‘Galatasaray-Başakşehir gibi şampiyonu belirleyecek maç öncesinde mi oldu bu iş!’ gibi sitemkar bir açıklama yaptı. Ahmet Bulut’un açıklaması çok mantıklı. Şampiyonluk maçı öncesi Arda Turan’ın Fatih Terim’le masaya oturması etik dışı. Bu iddia pek inandırıcı değil. Arda Turan’dan da konuyla ilgili bir yalanlama gelmedi ama ben böyle bir görüşmenin olduğuna inanmıyorum.

BRUMA DEDİKODULARI

Bu arada Ahmet Bulut’a, adı şu sıralar tekrar Galatasaray’la anılan Bruma’yı da sordum. ‘Leipzig Bruma’yı kiralamak değil de satmak istiyor. Bruma’nın bonservis ücretini de şu anda Türkiye’de verebilecek bir takım yok. Eğer Leipzig oyuncuyu kiralamak isterse Bruma’yı Türkiye’ye getirebilirim’ dedi fakat bu Galatasaray özelinde bir şey değil. Başka bir takım da olabilir.”