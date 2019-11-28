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  3. Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Para önemli değil, yeter ki Galatasaray'a döneyim

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Para önemli değil, yeter ki Galatasaray'a döneyim

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Para önemli değil, yeter ki Galatasaray'a döneyim

Tecrübeli yıldızın Fatih Terim’e yakın olan isimleri ikna için devreye soktuğu hatta Barcelona ile bile konuyu görüştüğü ortaya çıktı. Arda Turan'ın, “Para önemli değil. Yeter ki Galatasaray’a döneyim” dediği de öğrenildi.

Cimbom'da Arda Turan sesleri giderek yükseliyor... Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim'in elini öperek gündeme oturan tecrübeli yıldız, yuvasına dönmek için her yolu deniyor... Arda'nın boş mukaveleye imza atmaya hatta para almamaya bile hazır olduğu öğrenildi.

TERİM'E BASKI YAPIYORLAR

Arda Turan'ın Fatih Terim'e yakın olan isimleri dönüş konusunda ikna için devreye soktuğu da belirlendi. Bu isimlerin tecrübeli teknik adama baskı yaptığı öne sürülüyor.

BAŞAKŞEHİR DÜNDEN RAZI

Başakşehir Arda ile yolları ayırmaya çok sıcak bakarken, bir iddiaya göre tecrübeli yıldız, Galatasaray'a transferi konusunda Barcelona kulübü ile bile görüşme yaptı.

BARCELONA PARA İSTEMEYECEK

İspanyollar sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arda için ücret istemeyecek. Yıldız futbolcunun yakın çevresine, "Para önemli değil. Yeter ki G.Saray'a döneyim" dediği belirlendi.

HER ŞEY BÖYLE BAŞLADI!

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmadan önce Fatih Terim'in yanına giderek elini öpmüştü... Bu fotoğraf karesi günlerce konuşulmuştu. (Takvim)


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