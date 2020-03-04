  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 19:08
  • |
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 19:11

Arda Turan'a talip çıktı

Arda Turan'a talip çıktı

Paylaş

Medipol Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak transfer gerçekleşmeyen Arda Turan için son iddia Polonya oldu. 33 yaşındaki oyuncu için Polonya'nın Legia Varşova'nın devrede olduğu öne sürülürken, Polonya'da yapılan ankette "Arda Turan Ligin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı ise "Evet, olur" cevabını verdi.

Bu sezonun devre arasında formasını giydiği Medipol Başakşehir'le sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan için yeni bir iddia gündeme geldi.

Kış transfer döneminde son güne kadar Galatasaray'a transfer olmayı bekleyen Arda Turan, sarı - kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'den veto gelince sözleşmesinin devam ettiği Barcelona'ya geri dönmüştü.

Polonya basınının iddiasına göre Legia Varşova, Arda Turan için girişimde bulundu. 33 yaşındaki futbolcu için görüşüldüğü yazılan haberde henüz ciddi bir gelişme olmadığı kaydedildi.

"ARDA, POLONYA'NIN YILDIZI OLUR"

Öte yandan Polonyalı futbolseverlere, "Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı, "Evet, olur" cevabını verdi. %35'lik kısım, "Hayır, olamaz" cevabını verirken, %7'lik bölüm ise soruyu "Kararsızım" şeklinde yanıtladı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Arda Turan, gol ya da asist başarısı gösteremedi.

(Fotomaç)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı

title

Hidayet Türkoğlu'ndan Euroleague'e tepki

title

Koronavirüs nedeniyle maçlar iptal!

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Alexander Sörloth paylaşılamıyor
Alexander Sörloth paylaşılamıyor

Alexander Sörloth paylaşılamıyor

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bordo-mavili formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti. Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 25 gol ve 7 asist üreten Norveçli golcünün Real Madrid'in radarında olduğu iddia edilirken, Alman devi Bayern Münih'in de Sörloth'u yakından izlediği öğrenildi.

Arda Turan'a talip çıktı
Arda Turan'a talip çıktı

Arda Turan'a talip çıktı

Medipol Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak transfer gerçekleşmeyen Arda Turan için son iddia Polonya oldu. 33 yaşındaki oyuncu için Polonya'nın Legia Varşova'nın devrede olduğu öne sürülürken, Polonya'da yapılan ankette "Arda Turan Ligin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı ise "Evet, olur" cevabını verdi.

Bir kötü haber de Ozan Kabak'tan geldi
Bir kötü haber de Ozan Kabak'tan geldi

Bir kötü haber de Ozan Kabak'tan geldi

Schalke 04, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Galatasaray yönetiminden tarihi karar!
Galatasaray yönetiminden tarihi karar!

Galatasaray yönetiminden tarihi karar!

2011-2012 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Selçuk'un bu kararı sarı kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera için tarihi bir adımın başlangıcı olacak. İşte detaylar...

Ersun Yanal'dan sonra o isimler de gidiyor
Ersun Yanal'dan sonra o isimler de gidiyor

Ersun Yanal'dan sonra o isimler de gidiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kendisiyle birlikte göreve gelen yardımcıları da sarı-lacivertli takımla vedalaştı.

Lemina'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Lemina'dan gelen haber yüzleri güldürdü

Lemina'dan gelen haber yüzleri güldürdü

Galatasaray’da bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray'da transfer! İmzayı attı...
Galatasaray'da transfer! İmzayı attı...

Galatasaray'da transfer! İmzayı attı...

TFF 2'nci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nün U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.