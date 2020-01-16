  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Ocak 2020 Perşembe 10:06
  • |
  • 16 Ocak 2020 Perşembe 10:17

Arda Turan Galatasaray ile anlaştı! Boş mukaveleye imza atıp bedavaya oynayacak

Arda Turan Galatasaray ile anlaştı! Boş mukaveleye imza atıp bedavaya oynayacak

Paylaş

Başakşehir'le yollarını ayıran ve Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Arda Turan Galatasaray'la anlaşmaya vardı.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaklaşık 3 haftadır Galatasaray gündeminde yer alan ve Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında gerginliğe yol açtığı iddia edilen Arda Turan sarı kırmızılı kulübe geri döndü.

ARDA TURAN GALATASARAY'DA

Başakşehir’le yollarını ayırdıktan sonra çalışmalarına profesyonel antrenörlerle birlikte tek başına devam eden Arda Turan için Fatih Terim’in yönetime ‘Kadromda görmek istiyorum’ raporu verdiği öğrenilirken, Mustafa Cengiz’in bu rapor doğrultusunda hareket ettiği ve Abdurrahim Albayrak’ın da araya girmesiyle transferin sonlandığı belirtildi. Galatasaray’dan herhangi bir ücret talep etmeyen 32 yaşındaki orta sahanın boş mukaveleye imza atacağı ifade edilirken, anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı kaydedildi.

GALATASARAY'DA BEDAVAYA OYNAYACAK

2 gün önce Mino Raiola’ya telefon açıp ‘bana takım bul’ dediği yazılıp çizilen Arda Turan sosyal medya hesabından bu haberi yalanlarken, milli oyuncunun ‘tek menajerim Ahmet Bulut’tur’ ifadeleri dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde TM Dijital Haber Merkezi’ne açıklama yapan Menajer Bulut, Arda Turan transferi için ‘Eğer Galatasaray’a gelirse para almadan bedavaya oynayacak’ sözlerini sarfetmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ASVEL'i konuk ediyor

title

Menajeri resmen açıkladı: Mergim Berisha Fenerbahçe'de

title

Reading'in teklifini reddeden Tyler Blackett, adım adım Trabzonspor'a

Son Dakika! Ricardo Rodriguez Transferinde Fenerbahçe Gelişmesi

SPOR GÜNDEMİ

2. transfer resmen açıklandı: Oyuncum Fenerbahçe'yle anlaştı
2. transfer resmen açıklandı: Oyuncum Fenerbahçe'yle anlaştı

2. transfer resmen açıklandı: Oyuncum Fenerbahçe'yle anlaştı

Fenerbahçe, 21 yaşındaki genç forvet Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı.

Ve Arda Turan Galatasaray'da
Ve Arda Turan Galatasaray'da

Ve Arda Turan Galatasaray'da

Başakşehir'le yollarını ayıran ve Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Arda Turan Galatasaray'la anlaşmaya vardı.

Kadro dışı bırakıldı, anında 4 talibi çıktı
Kadro dışı bırakıldı, anında 4 talibi çıktı

Kadro dışı bırakıldı, anında 4 talibi çıktı

Kayserispor'da an itibariyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'a 4 kulüp talip oldu.

2 İngiliz istedi Fenerbahçe 'yok' dedi
2 İngiliz istedi Fenerbahçe 'yok' dedi

2 İngiliz istedi Fenerbahçe 'yok' dedi

Harry Kane’in sezonu kapatması üzerine Tottenham, Comolli’yle temasa geçti, Burnley ise hem kulübe hem menajerine ‘Görüşelim’ teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise ‘Satmayı düşünmüyoruz’ diye kestirip attı.

Kayserispor'dan sürpriz karar
Kayserispor'dan sürpriz karar

Kayserispor'dan sürpriz karar

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı.

Nihat Özdemir dev zirvenin detaylarını AKŞAM'a açıkladı
Nihat Özdemir dev zirvenin detaylarını AKŞAM'a açıkladı

Nihat Özdemir dev zirvenin detaylarını AKŞAM'a açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin kredi anlaşmasını Lisans Kurulu’nun inceleyip, bağımsız bir şekilde kararını vereceğini söyledi. Galatasaray’ın vergi beyanı konusunda da bilgi istediğini bildirdi.

Ünal Karaman sürprizi! Süper Lig ekibi talip oldu
Ünal Karaman sürprizi! Süper Lig ekibi talip oldu

Ünal Karaman sürprizi! Süper Lig ekibi talip oldu

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.