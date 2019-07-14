'Arda Terim'e sarıldı'

AKŞAM

BARCELONA’YLA 2020’ye kadar mukavelesi bulunan ve 2 yıldır Başakşehir’de forma giyen Arda Turan’la ilgili İspanyol basınından da Galatasaray iddiası geldi. Sport.es, “Barcelona, Arda’dan kurtulmak istiyor. Kulüp tarihindeki en kötü transferlerden biriydi. Asla adapte olamadı. Adapte olmak için hiçbir şey yapmadı. Adeta Atletico Madrid sonrasında jübile yaptı. Şimdi Galatasaray’a gidebilmek için Fatih Terim’e sarıldı. Arda, kariyerinde Terim’e çok şey borçlu” yorumu yapıldı.

HEMEN SATACAKLAR

Barcelona Noticias sitesinde de benzer bir haber yer aldı. Arda’nın G.Saray’a gideceği yazıldı. Türk basınında da bu ihtimalin olduğunu vurgulayan site, Barcelona’nın da bu yaz Arda’yı mutlaka satma planı yaptığını vurguladı. Ayrıca Arda’nın, Başakşehir’le olan sözleşmesi, Barcelona ile sürmekte olan kalıcı sözleşmeyle aynı tarihte bitiyor. Barcelona kadar, Başakşehir de Arda’da pay sahibi. Başakşehir Başkanı, kolaylık yapılabilceğini ifade etmişti.

BİR GİRİŞİM OLMADI

Ancak Galatasaray’ın, Arda Turan için herhangi bir girişimde bulunmadığı, transfer planlarında da tecrübeli oyuncunun yer almadığı belirtildi. Kısaca Arda Turan’ın, Galatasaray’a dönmesi ya da Terim’in bu yönde talebi gibi bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çekildi. Arda Turan’ın kariyerine önümüzdeki sezonda kesin olarak Başakşehir’de devam edeceği ifade edildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezonun ardından “serbest oyuncu” statüsüne ulaşacak.