Arapsaçına döndü

Haftalardır beklenen Falcao transferinde “Bitme ihtimali” sürekli olarak düşüyor. G.Saray elini çabuk tutmazsa, tecrübeli forvetin Valencia’ya gideceği yazıldı.

AKŞAM

YAHOO Sports France’ın haberine göre; Radamel Falcao, Monaco’dan ayrıldığı takdirde önceliği Galatasaray’a değil, Valencia’ya verecek. Kolombiyalı golcünün menajerleri bu konu üzerinde çalışıyor. Galatasaray yöneticileri ise transfer görüşmelerini sonlandırdı. Gazeteci Manu Lonjon, “Falcao’nun birinci seçeneği Galatasaray değil. Eğer Avrupa’da devam ederse Valencia’ya gitmeyi düşünüyor. Galatasaray’la görüşmeler askıya alındı ve menajerler başka takımlarla da görüşüyor” diye konuştu.

TEK PÜRÜZ MONACO KULÜBÜ

Kolombiyalı forvetin eşi Lorelei Taron’un takip ettiği Türk iç mimar Şafak Çak ise, “3 haftadır yoğun kulis ve ikna çabalarım neticesinde, üç çocuk ile gelmek istemeyen eşi, geçen hafta itibari ile bana onay vermişti... Şu an tek pürüz kulübü” açıklamasını yaptı. Falcao’yla ilgili farklı açıklamalar gelse de Galatasaray elini çabuk tutmazsa başka bir takıma gideceği kesinlik kazandı. 1 hafta içinde bu transferin olumlu veya olumsuz şekilde tamamlanması bekleniyor.