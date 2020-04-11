Arap kulüpleri Fenerbahçeli Gustavo'nun peşinde

Sarı lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Gustavo’nun ilk geldiği günlerde yaşı ve bonservis bedeli eleştiri konusu olmuştu. 32 yaşında 6 Milyon Euro’ya Marsilya’dan transfer edilen Sambacı yıllık 4 Milyon Euro’ya yakın da ücret alıyordu.Bu eleştiriler Gustavo sahaya çıkınca sona erdi. Performansı yurtdışında da birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı.
Araplar çok istiyor
Özellikle Arap kulüpleri Brezilyalı futbolcuyu çok istiyor. Daha önce de Araplar’dan teklif alan Gustavo, F.Bahçe’yi tercih etmişti. Yeni sezon öncesi bazı kulüplerin iyi bir bonservis bedeli ile yönetimin kapısını çalma ihtimali olduğu belirtildi. F.Bahçe ilk etapta Gustavo’yu satmayı düşünmese de ekonomik şartlar bunu zorunlu kılarsa en azından zarar etmeden verilecek.
(Milliyet)
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