'Aptal Sturridge'

AKŞAM
Jordan, “Ona bakıyorum ve ne kadar aptal bir genç adam diyorum. Embesil gibi davranıyor. Şimdi kurbanı oynuyor” dedi.
G.SARAY’IN 2011’den bu yana kalesini koruyan Muslera, 359 mücadeleyi geride bıraktı.
Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’a 4’er yıllık ön protokol imzalattı! Alacakları ücretler de belirlendi.
Son dönemde attığı gollerle öne çıkan ünlü forvet için ilk kulübü devreye girdi. Sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklif yapılacağı yazıldı. Ancak, Sarı-Kırmızılılar’ın buna nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.
BEŞİKTAŞ, 117.yaşını kutladı...
Fenerbahçe’deki son maçında Trabzon’da sahaya çıkan Ersun Yanal’ın Muriqi’nin golünden sonra yaptığı kol hareketi ve ettiği küfürler spor camiasını şok etti.
CRYSTAL Palace’ın sahibi Simon Jordan’dan bahis yüzünden futboldan 4 ay men alan Sturridge’e ağır eleştiri geldi.
Alexander Sörloth’un performansı, ülkesinde büyük yankı uyandırdı. Nettavisen.no, “Türkiye’de eşi benzeri yok” yorumunu yaptı.