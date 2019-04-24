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  3. Antonio Conte bombası! Girişimler resmen başladı

Antonio Conte bombası! Girişimler resmen başladı

Antonio Conte bombası! Girişimler resmen başladı

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'da sezon sonu için teknik direktörlüğe Antonio Conte planları yapılıyor.

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İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'da teknik direktörlük koltuğuna İtalyan isim Antonio Conte'yi getirmenin planları yapılıyor. Sezon sonuna kadar Claudio Ranieri ile devam etmeyi düşünen Roma, sezon sonunda takımı Conte'ye emanet etme hesapları yapıyor.

Roma'nın menajerlik görevi için Antonio Conte'ye 9.5 milyon euro maaş vermeyi planladığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Romalı yöneticiler ile Conte'nin Londra'da bir görüşme gerçekleştirdiği de öne sürüldü. Conte'nin son olarak çalıştığı Chelsea'den aldığı 11 milyon euro'dan az bir rakam olmasına karşın Conte'nin bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Roma'nın Antonio Conte'nin yüksek maaaşını ödeyebilmek için Edin Dzeko, Javier Pastore ve Steven N'Zonzi üçlüsünden ikisiyle yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi. Roma'nın ayrıca Torino'nun sportif direktörü Gianluca Petrachi'yi de spotif direktörlüğe getireceği iddia edildi.

(Sporx)

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