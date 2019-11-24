Anthony Nwakaeme suskunluğunu Başkent'te bozdu
Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Anthony Nwakaeme, Başkent'te suskunluğunu bozdu.
Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor, Ankaragücü maçında gol perdesini 6'da Sörloth ile açtı. Ev sahibi, Faty'nin atılmasıyla 10 kişi kalınca rahatlayan Fırtına, 48'de Yusuf Sarı, 56'da ise Nwakaeme ile farkı açıp 3 puanı kaptı
Ligde son üç maçtır skora etki edemeyen Nwakaeme, Ankara'da kendini buldu.
1 gol atıp, Yusuf Sarı'ya da asist yapan Nijeryalı futbolcu, suskunluğunu bozmuş oldu.
(Sporx)