Anthony Nwakaeme suskunluğunu Başkent'te bozdu

Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor, Ankaragücü maçında gol perdesini 6'da Sörloth ile açtı. Ev sahibi, Faty'nin atılmasıyla 10 kişi kalınca rahatlayan Fırtına, 48'de Yusuf Sarı, 56'da ise Nwakaeme ile farkı açıp 3 puanı kaptı

Ligde son üç maçtır skora etki edemeyen Nwakaeme, Ankara'da kendini buldu.

1 gol atıp, Yusuf Sarı'ya da asist yapan Nijeryalı futbolcu, suskunluğunu bozmuş oldu.

(Sporx)