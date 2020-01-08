Anthony Davis sakatlandı, iki maç oynamaması bekleniyor

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in dün gece New York Knicks'e karşı oynanan maçta geçirdiği sakatlık için MR çektireceği ve Lakers'ın Dallas Mavericks ve Oklahoma City Thunder'a karşı oynayacak maçlarında oynamamasının beklendiği söylendi.
Davis, üçüncü çeyrekte Julius Randle'ın bir turnikesine karşı savunma yaparken sert bir düşüş yaşadı. Davis'in vücudu zıplarken garip bir şekilde eğildi ve kuyruk sokumunun üzerine düştü.
Davis maçtan ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. 28 dakika içinde Lakers için 5 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynadı.
Davis'in, düşüşün ilk şoku geçtikten sonra Staples Center'ın oyuncu tünelinde yürüyebildiği açıklandı.
Lakers, MR'ın yarın değil, bugün çekileceğini söyledi. Davis, maç sonrası soyunma odasında takım arkadaşları tarafından karşılandı ve muhabirlerle konuşmadan arenadan ayrıldı.
Davis, Lakers'ın sayı (27.7) ve ribaund (9.5) lideri konumunda. Ayrıca maç başına 11.0 asist yapan asist kralı takım arkadaşı LeBron James'in favori pas hedefi.
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