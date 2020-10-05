Antalyaspor'un deplasmandaki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Fenerbahçe bu sezon da kadrosunda düşünmediği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladığını TFF'ye bildirdi.

Alanyaspor Fenerbahçe'den 4 milyon euro istiyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde PAOK'tan Pelkas ve Alanyaspor'dan Bakasetas var...İki Yunan futbolcudan Bakasetas için Alanyaspor'a 2.5 milyon Euro teklif edilirken Antalya ekibi 4 milyon Euro istiyor. Öncelik ise PAOK forması giyen 26 yaşındaki oyuncu