Antalyaspor'un Alman yıldızından bir gol, bir kırmızı

Süper Lig’in 5. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak puanını 8’e yükseltti. Ligde averaj ve maç fazlasıyla 4. sırada yer alan kırmızı-beyazlılarda kaybedilen 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Güney ekibine yaz transfer döneminde katılan Alman yıldız Sidney Sam, Gaziantep FK karşısında sahaya ilk 11’de başladı. Sam, 3. dakikada Amilton’un ortasında gelişine düzgün bir vuruşla takımının ilk golünü attı.
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 79. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Böylelikle Antalyaspor’da sezonunun da ilk kırmızı kart gören oyuncusu Sidney Sam oldu.
Geçen sezon Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Rheindorf Altach’da forma giyen Sam, 21 lig maçında 6 gol atmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, golcüsü Radamel Falcao'ya verdiği "çift forvet" yanıtının ardından yıldız futbolcuyla özel bir şekilde ilgilendiği iddia edildi.
Montero, “Menajerim, Beşiktaş'tan teklif olduğunu söyleyince başka bir seçenek istemedim” dedi.
Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.
Marcao'yu devre arasında ya da sezon sonunda satmaya hazırlanan Galatasaray, Brezilyalı stoperin yerine Velez Sarsfield'da forma giyen Luis Abram'ı transfer edecek.