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aksam.com.tr
  • 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:14
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Antalyaspor'un Alman yıldızından bir gol, bir kırmızı

Antalyaspor'un Alman yıldızından bir gol, bir kırmızı

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IHA

FT Antalyaspor'da Alman futbolcu Sidnay Sam, ilk kez 11'de sahaya çıktığı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1 gol atıp, bir de kırmızı kart gördü.

Süper Lig’in 5. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak puanını 8’e yükseltti. Ligde averaj ve maç fazlasıyla 4. sırada yer alan kırmızı-beyazlılarda kaybedilen 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Güney ekibine yaz transfer döneminde katılan Alman yıldız Sidney Sam, Gaziantep FK karşısında sahaya ilk 11’de başladı. Sam, 3. dakikada Amilton’un ortasında gelişine düzgün bir vuruşla takımının ilk golünü attı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 79. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Böylelikle Antalyaspor’da sezonunun da ilk kırmızı kart gören oyuncusu Sidney Sam oldu.

Geçen sezon Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Rheindorf Altach’da forma giyen Sam, 21 lig maçında 6 gol atmıştı.

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