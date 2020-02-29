Antalyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

İLK 11’LER:
ANTALYASPOR: Boffin, Kudryashov, Celustka, Veysel Sarı, Bünyamin, N'Dinga, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Jahovic
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriqi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, İdlib'de şehit olan askerlerimizin isimleri anons edildi. Anonsu yapan görevli gözyaşlarını tutamadı.
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