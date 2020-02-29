Antalyaspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.