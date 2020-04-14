  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Nisan 2020 Salı 13:23
  • |
  • 14 Nisan 2020 Salı 13:24

Antalyaspor'dan Nazım Sangare'nin Galatasaray'a transferine onay

Antalyaspor'dan Nazım Sangare'nin Galatasaray'a transferine onay

Paylaş

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Galatasaray'ın gündemindeki Nazım Sangare transferine yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili konuşan Süğlün, “Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz. Biz bu tür konularda gayet açık bir kulübüz. Hem oyuncunun önünü kapatmayız hem de kulübümüzün yararına olacak her türlü kararın altına her zaman imzayı atarız” ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Kulübü, başarılı performansıyla göz dolduran milli futbolcusu Nazım Sangare'nin sezon sonunda başka takıma transferi için "yeşil ışık" yaktı.

Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, adı Galatasaray başta olmak üzere sezon sonu için birçok kulüple anılan 25 yaşındaki sağ beki Nazım Sangare ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Başarılı performansıyla daha önce milli takıma da çağrılan ve iki maçta ay-yıldızlı formayı giyme mutluluğu yaşayan Nazım Sangare'nin durumunu değerlendiren Süğlün, oyuncu ile sözleşmelerinin sürdüğüne dikkati çekti.

Süğlün, Nazım Sangare'nin Fraport TAV Antalyaspor ile 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunduğunu belirterek, "Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz. Biz bu tür konularda gayet açık bir kulübüz. Hem oyuncunun önünü kapatmayız hem de kulübümüzün yararına olacak her türlü kararın altına her zaman imzayı atarız." ifadelerini kullandı.

- Nazım Sangare'nin Antalyaspor karnesi

Almanya'da doğan Türk futbolcu Nazım Sangare, 2017-2018 sezonunda Almanya 2. Lig ekibi Osnabrück'ten kırmızı-beyazlı kulübe transfer oldu. Geldiği sezon yeni takımıyla 19'u lig, 5'i kupa olmak üzere 24 resmi maça çıkan Nazım Sangare, 1923 dakika forma giydi.

2018-2019 sezonunda daha çok kadroda yer alan Nazım Sangare, 32 lig maçında 2 bin 880 dakika mücadele etti, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Nazım Sangare, 2019-2020 sezonunda ise şu ana kadar Fraport TAV Antalyaspor'la 18 lig maçında 1620 dakika forma giydi, 1 gol kaydetti.

- Milli takım kariyeri

Antalya'dayken ilk kez milli takıma seçilen Nazım, 30 Mayıs 2019'da Antalya Stadı'nda Yunanistan ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı hazırlık maçında 90 dakika forma giydi.

Nazım Sangare, ay-yıldızlı ekibin 17 Kasım 2019'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında Andorra'yı deplasmanda 2-0 yendiği mücadelede de 90 dakika forma şansı buldu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Atiba Hutchinson yeni kontrat için teklif bekliyor

title

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı! Belözoğlu sonrası...

title

Utku Yuvakuran: 'Maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum'

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Ve resmi açıklama da geldi! Milli takımın yıldızı Galatasaray'a
Ve resmi açıklama da geldi! Milli takımın yıldızı Galatasaray'a

Ve resmi açıklama da geldi! Milli takımın yıldızı Galatasaray'a

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Galatasaray'ın gündemindeki Nazım Sangare transferine yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili konuşan Süğlün, “Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz. Biz bu tür konularda gayet açık bir kulübüz. Hem oyuncunun önünü kapatmayız hem de kulübümüzün yararına olacak her türlü kararın altına her zaman imzayı atarız” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de göreve hazır
Yılmaz Vural ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de göreve hazır

Yılmaz Vural ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de göreve hazır

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, sarı-lacivertlilerde görev alabileceğinin sinyallerini verdi. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da Fenerbahçe iddialarına 'Neden olmasın' dedi.

Cimbom istedi, Fener kaptı! Yeni sezonun ilk transferi tamam
Cimbom istedi, Fener kaptı! Yeni sezonun ilk transferi tamam

Cimbom istedi, Fener kaptı! Yeni sezonun ilk transferi tamam

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki başarılı futbolcunun transferi için bir süredir Galatasaray ile çekişiyordu.

Galatasaray'ın Diagne planı belli oldu
Galatasaray'ın Diagne planı belli oldu

Galatasaray'ın Diagne planı belli oldu

Teda'ya transferi Corona virüs nedeniyle direkten dönen Diagne'nin Çin'de hayatın düzelmeye başlaması nedeniyle transferinin hâlen gerçekleşebileceği düşünülüyor.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı! Sürpriz...
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı! Sürpriz...

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı! Sürpriz...

Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk planı ortaya çıktı. tecrübeli futboclu Emre Belözoğlu'nun sezon sonu futbolu bırakması beklenirken, Luiz Gustavo takımın yeni kaptanı olacak.

Ligler hangi tarihte başlayacak? Özdemir'den yeni açıklama
Ligler hangi tarihte başlayacak? Özdemir'den yeni açıklama

Ligler hangi tarihte başlayacak? Özdemir'den yeni açıklama

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin akıbeti hakkında bir açıklama daha yaptı. Özdemir, “Buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli. Bunların ışığında hareket edeceğiz. Elbette UEFA'nın görüşünü de alacağız” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim için karantina günleri sona erdi
Fatih Terim için karantina günleri sona erdi

Fatih Terim için karantina günleri sona erdi

Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'in karantina süresi bitti. Yasaklar kalktığında işbaşı yapabilecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.