Antalyaspor'dan bir koronavirüs açıklaması daha

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve haksız eleştirilere meydan vermemek için bir açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fraport TAV Antalyaspor teknik ekibimiz, oyuncularımız ve personelimiz için önceki gün ve dün yapılan, tutarsız sonuçların alındığı testlerin ikisi de sağlık sponsorumuz Memorial Antalya Hastanesi tarafından yapılmamıştır. Tutarsız test sonuçlarıyla ilgili gerekli araştırma ve inceleme, yönetimimiz tarafından yapılacak, titizlikle takip edilecektir."
Süper Lig'in ikinci haftasında Vodafone Park'ta bugün saat 19.00'da başlaması planlanan Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi, önceki gün ve dün özel laboratuvara yaptırılan ve tutarsız sonuçlar alındığı bildirilen Kovid-19 testlerinin ardından, dün akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne çağrılan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekibince gerçekleştirilen testlerin sonuçları beklenmişti.
Akdeniz temsilcisi, 1 futbolcu ile 1 kulüp personelinde Kovid-19'a rastlandığının açıklanması üzerine dün gece İstanbul'a hareket edebilmişti.
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