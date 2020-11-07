Antalyaspor'da koronavirüs vakası

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sağlık kurulumuzca koronavirüs semptomu belirlenen A takıma hizmet veren bir personelimize dün yapılan Kovid-19 testinden pozitif sonuç alınmıştır. Personelimizin takip ve tedavi sürecine, Antalya'da belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'da ilk 7 haftada tam 10 futbolcu sakatlandı. Bir türlü tam kadro olamayan sarı-kırmızılılarda oyuncuların özellikle kas problemleri baş ağrıttı. Ligin başından bu yana 10 farklı oyuncu 11 defa sakatlık sorunu yaşadı.
Üç gün süren görüşmelerde takımla ilgili analizlerini yöneticilerle paylaşan Abdullah Avcı, "Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" dedi. Tecrübeli teknik adam bugün Alanyaspor maçını da izleyip yönetime rapor verecek
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş'ten sonra toparlanmakta zorlanıyor.
Lige çok kötü başlayan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.
Geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe'de tek hedef bugün İttifak Holding Konyaspor'u devirip zirvedeki yerini korumak...
Fenerbahçe ve eski yöneticileri "Futbolda Şike Kumpası" davasında delil yetersizliği nedeniyle suçsuz bulundu. Yargıtay'ın usulden bozma kararı sonrasında yeniden görüşülen dava dün karara bağlandı. Mahkeme, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım dahil 19 sanığın beraatine karar verdi.