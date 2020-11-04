Antalyaspor'da korona vakası

Fraport TAV Antalyaspor, 1 futbolcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sağlık kurulu tarafından Kovid-19 semptomu belirlenen bir futbolcuya yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcunun takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.
Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.
Alman devi Bayern Münih'in, 2017 ve 2019'da olmak üzere 2 defa Erling Haaland'ı istediği fakat Bavyera ekibinde forma giyen Robert Lewandowski'nin varlığının transfere engel olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da gerçekleştirilen Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde, Yılın Sporcusu Ozan Tufan seçildi.
Başkan Ahmet Nur Çebi, kulüp gündemiyle ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu... “Dorukhan'a ‘git' demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu, ekonomik olarak imkansız. Ljajic'le konuştuk. İyi olacağını söylüyor. Ancak henüz sahada göremedik. Bu kısım, teknik ekibin yetki alanında. Ancak bu oyuncunun aldığı paralar kendisine gitmiyor!”
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