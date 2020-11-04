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aksam.com.tr
  • 04 Kasım 2020 Çarşamba 22:01
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Antalyaspor'da korona vakası

Antalyaspor'da korona vakası

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Fraport TAV Antalyaspor Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fraport TAV Antalyaspor, 1 futbolcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sağlık kurulu tarafından Kovid-19 semptomu belirlenen bir futbolcuya yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.

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