Antalyaspor'da Alanyaspor maçı öncesi 2 eksik

SPOR GÜNDEMİ

Kritik maç öncesi yeni teknik direktör belli oldu Kritik maç öncesi yeni teknik direktör belli oldu Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, tecrübeli antrenör Hikmet Karaman ile anlaşma sağlandı.

FLAŞ! Galatasaray'a kötü haber! TFF reddetti... FLAŞ! Galatasaray'a kötü haber! TFF reddetti... Galatasaray hafta sonu oynanacak Demir Grup Sivasspor maçının saatinin 16.00'a çekilmesi yönünde haftalar önce itirazda bulunduğu ancak bu talebin reddedildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye Frey transferinden müjdeli haber! Fenerbahçe'ye Frey transferinden müjdeli haber! Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak verim alamayınca Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey'in transferinde son dakika gelişmesi!.. Alman kulübü, Frey'in bonservisinin alınması için harekete geçiyor. İşte detaylar...

İşte Fenerbahçe'yi kurtaracak müthiş ikili! İşte Fenerbahçe'yi kurtaracak müthiş ikili! Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, Ersun Yanal’ın gitmesi üzerine capsler paylaşarak ezeli rakipleri ile kafa buldu. Fatih Terim ve Şenol Güneş’in fotomontajlı paylaşımı rekoru kırdı.

Abdullah Avcı sürprizi! Açıklama geldi Abdullah Avcı sürprizi! Açıklama geldi Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı. Gündeme gelen isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu. Avcı’nın yardımcısı Serhat Gülpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a büyük piyango! Para akacak... Galatasaray'a büyük piyango! Para akacak... Chelsea, 2021'de sözleşmesi sona erecek olan ve Porto ile yeni sözleşme imzalamak istemeyen Alex Telles'i bu yaz kadrosuna katmak istiyor.