Antalyaspor'da 50 koronavirüs vakası! Yarınki Beşiktaş maçı ertelenecek mi?

Ajansspor

Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Beşiktaş'la karşılaşacak olan Antalyaspor'da 50 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine Akdeniz temsilcisi bugün 15:00'te gerçekleştireceği İstanbul uçuşunu iptal etti. Testlerde hata olabileceğini düşünen camia, tüm takıma yeniden test yapacak.

Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Antalyaspor'da koronavirüs test sonuçları belli oldu. Akdeniz ekibinde teknik ekip, futbolcular ve destek ekibe yapılan testlerde 50 pozitif vaka tespit edildi.



Antalyaspor kafilesini İstanbul'a getirecek uçak bugün saat 15:00'te kalkacaktı ancak uçuş koronavirüs vakaları sebebiyle iptal edildi.

Testlerde hata olabileceği ifade edilirken tüm takıma yeniden test yapılacak.

Testlerde olabilecek hata şüphesinden dolayı Antalyaspor yapılacak yeni testlerin ardından vaka sayısını açıklayacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENECEK Mİ?



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sağlık protokollerine göre; bir takımda maça çıkabilecek 14 sağlıklı oyuncu varsa o karşılaşma oynanır.

Ancak Antalyaspor'da Beşiktaş kafilesinde yer alacak kişilerin neredeyse tamamına yakınının koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karşılaşmanın ertelenmesi bekleniyor.

Öte yandan TFF Covid-19 talimatına göre, semptom görülmeyen futbolcular 15 gün karantina sürecinden sonra idmanlara çıkıp maçlara hazırlanabiliyor.

Ayrıca, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde profesyonel ve amatör tüm branş idmanları iptal oldu.