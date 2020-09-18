Antalyaspor'da 50 koronavirüs vakası! Yarınki Beşiktaş maçı ertelenecek mi?

Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Antalyaspor'da koronavirüs test sonuçları belli oldu. Akdeniz ekibinde teknik ekip, futbolcular ve destek ekibe yapılan testlerde 50 pozitif vaka tespit edildi.
Antalyaspor kafilesini İstanbul'a getirecek uçak bugün saat 15:00'te kalkacaktı ancak uçuş koronavirüs vakaları sebebiyle iptal edildi.
Testlerde hata olabileceği ifade edilirken tüm takıma yeniden test yapılacak.
Testlerde olabilecek hata şüphesinden dolayı Antalyaspor yapılacak yeni testlerin ardından vaka sayısını açıklayacak.
BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENECEK Mİ?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sağlık protokollerine göre; bir takımda maça çıkabilecek 14 sağlıklı oyuncu varsa o karşılaşma oynanır.
Ancak Antalyaspor'da Beşiktaş kafilesinde yer alacak kişilerin neredeyse tamamına yakınının koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karşılaşmanın ertelenmesi bekleniyor.
Öte yandan TFF Covid-19 talimatına göre, semptom görülmeyen futbolcular 15 gün karantina sürecinden sonra idmanlara çıkıp maçlara hazırlanabiliyor.
Ayrıca, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde profesyonel ve amatör tüm branş idmanları iptal oldu.
Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yıldız golcü Andy Carroll, Trabzonsporlu bir taraftarın yorumunu beğendi.
Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı.
Trabzonspor, Chelsea'den orta saha oyuncusu Lewis Baker'ı renklerine kattığını açıkladı.
Galatasaray'da merkez orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar Etobo ile orta alana ilk takviyeyi yapmıştı. Galatasaray'ın yeni hedefi ise Manchester City forması giyen Fernandinho.
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Troy Deeney ile ilgilendiği öne sürüldü. 32 yaşındaki golcünün Sarı-Lacivertlilere sıcak baktığı belirtilirken Fenerbahçe, Watford'a henüz resmi bir teklif yapmadı.