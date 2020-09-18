Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, siyah-beyazlı takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu.

Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı

Beşiktaş, Lille'in Fransız stoperi Adama Soumaoro ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 28 yaşındaki savunmacının menajeri Mazlum Ali Bilecan ile otelde bir araya geldi. İkilinin lobide TFF ibaresi bulunan evrakları imzaladıkları görüldü.