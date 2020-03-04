Antalyaspor'un kupada rakibi Alanyaspor! Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
İki takımın eksikleri
Antalyaspor'da Sinan Gümüş ve Hakan Özmert'in yanı sıra Nazım Sangare ile Bahadır Öztürk kadroda olmayacak. Alanyaspor'da ise Djalma Campos'un durumu maç saatinde belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Celutska, Kudryasov, Ndinga, Ufuk, Podolski, Amilton, Jahovic, Fredy
Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Welinton, Nskala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
(Sporx)
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