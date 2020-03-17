Antalyaspor yenilgiyi unuttu

Süper Lig’in ilk yarısını topladığı 14 puanla 16. sırada tamamlayan Antalyaspor’da teknik direktörlükte Bülent Korkmaz ve Stjepan Tomas değişikliği gerçekleşti. Antalyaspor, ikinci yarıda Tamer Tuna’nın takımın başına getirilmesi ve yeni transferlerle bambaşka bir kimliğe büründü. Güney ekibi, öncelikle defansa Kudryashov, Veysel Sarı, Ersan Gülüm ve Delvin N’Dinga’yı, hücum hattına da Sinan Gümüş, Adis Jahovic ve son olarak Lucas Podolski’yi kattı. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçında sahasında Göztepe’ye mağlup olan Antalyaspor, daha sonra büyük bir çıkışa imza attı. Kırmızı-beyazlılar, son 8 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Tuna’nın öğrencileri, haftayı 30 puanla 11. sırada tamamladı.
Dün akşam Sivasspor’u ağırlayan Antalyaspor, karşılaşmayı 81. dakikada Veysel Sarı’nın attığı golle 1-0 kazandı.
Antalyaspor; Denizlispor, Kasımpaşa, Sivaspor ve Yeni Malatyaspor’u yenerken, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile de berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig’in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
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