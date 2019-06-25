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Antalyaspor William Vainqueur'u Toulouse'a kiraladı

Antalyaspor William Vainqueur'u Toulouse'a kiraladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da William Vainqueur, Fransa 1. Lig ekibi Toulouse'a kiralandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek William Vainqueur'un, Toulouse'a kiralandığı belirtilerek, "Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.     

Antalyaspor'a 2017-2018 sezonu başında İtalya'nın Roma takımından transfer olan Vainqueur, geride kalan sezonun devre arasında ise bir diğer Fransız ekibi Monaco'ya kiralanmıştı.     

William Vainqueur, Monaco formasıyla Fransa 1. Ligi'nde 3, Fransa Lig Kupası'nda ise 1 maçta görev alırken, gol atamadı.

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