Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor arasında 'seyirci' atışması

AA

Antalyaspor tarafından, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadıkları maçta 100'den fazla taraftarın ve hatta amigoların akredite edilerek formaları ile tribüne alındığı öne sürüldü. Yeni Malatyaspor ise, rakip takımın "maça akreditesiz seyirci alındığı" yönündeki iddialarının dayanağının olmadığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün yönetim kurulundan "İyi seyirler" başlığıyla yapılan açıklamada, "Süper Lig'de takımımız adına 4'üncü haftayı 'süper' pandemi önlemleri ile geride bıraktık. Öncelikle sahada 1-0 kazanan Yeni Malatyaspor teknik ekibi ve futbolcularını kutlarız." ifadesi kullanıldı.

"ŞAŞKINLIKLA İZLEDİK"



Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

Ancak, maalesef kutlamamız saha içiyle sınırlı kalacaktır. Çünkü ülkemizdeki tüm futbol kulüpleri pandemi şartlarında hiçbir gelirleri olmadan, zor imkanlar altında Türk futboluna hizmet etmek için sahada yer alırken, insan sağlığının hiçe sayılmasını göz ardı edemeyiz. Türkiye'nin her yerinde stada alınacak kişiler ve sayıları belli iken Yeni Malatya Stadı'nda eşine az rastlanır görüntülerle karşı karşıya kaldık. Kent protokolü ve ev sahibi ekibin yönetim kurulu dışında, 100'den fazla taraftarın ve hatta amigoların akredite edilerek formaları ile tribüne alındığını ve maç boyunca oyuna müdahalede bulunduklarını şaşkınlıkla izledik.

"BUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



"Hani ligin ilk yarısında müsabakalar seyircisiz oynanacaktı?" diye sorulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Meğer maçlar seyircili oynanmaya başlamış da haberimiz olmamış! Nerede kaldı insan sağlığına verilen önem ve değer? Uyarılarımız sonrası gerekli tespitte bulunan müsabakanın TFF temsilcileri Mustafa Yılmaz, Osman Yıldırım ve Mehmet Altındağ, karşılaşmanın akreditasyon listesinden bu iddiamızı rahatlıkla tespit edip gereğini yapmalıdır. Bizler de bunun takipçisi olacağız.

Eğer ihtiyaç duyulursa, elimizde bulunan fotoğrafları TFF yönetimi ile paylaşmaktan imtina etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz.

YENİ MALATYASPOR KULÜBÜ'NDEN CEVAP



Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Antalyaspor ile sahalarında oynadıkları maçta, rakip takımın "maça akreditesiz seyirci alındığı" yönündeki iddialarının dayanağının olmadığını duyurdu.

Sari-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor ile oynanan maçın ardından Antalyaspor Kulübü tarafından yöneltilen "maça akreditesiz seyirci alındı" yönündeki iddiaların hiçbir dayanağının olmadığı belirtildi.

Maç günü organizasyon toplantısında TFF yetkilisine verilen Delegasyon 2 ve Delegasyon 3 listelerindeki isimler dışında kimsenin stada alınmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Maç içinde Antalyaspor yetkililerinin TFF temsilcilerinden kontrol yapılması talebi olmuş, akabinde akreditasyon listesi ve tribünde bulunan kişilerin TFF temsilcisinin talimatıyla kimlik ve delegasyon listesi kontrolü yapılarak herhangi bir problemin olmadığı tespit edilmiş ve bu durum Antalyaspor kulüp temsilcilerine bildirilmiştir. Bu duruma rağmen maç sonu yapılan açıklamalara bir anlam veremediğimizi açıkça ifade etmek isteriz. Antalyaspor Kulübü ve değerli camiasına 2020/2021 sezonunda başarılar dileriz.