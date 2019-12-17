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  3. Antalyaspor Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi!

Antalyaspor Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi!

Antalyaspor Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Antalyaspor, evinde Eyüpspor'ı ağıladı. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlanırken, Antalya ilk maçtaki 3-0'lık avantajı ile bit üst tura yükselmeyi başardı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Antalyaspor, Eyüpspor'u kupada saf dışı bıraktı.

Akdeniz ekibi, ilk karşılaşmadan 3-0'lık ayrılmanın avantajını kullandı ve 2-2'lik beraberlikle bir üst tura yükselmeyi başaran taraf oldu.

Karşılaşmanın gollerini Antalyaspor'dan Gelson Dala 23', Mikail Başar 77'de bulurken, Eyüpspor Metehan Mertöz 8', Sercan Türkeri 64' ile golleri buldu.


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