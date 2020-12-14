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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:30
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Antalyaspor-Sivasspor maçında gol sesi çıkmadı

Antalyaspor-Sivasspor maçında gol sesi çıkmadı

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Demir Grup Sivasspor ile Fraport-TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor ile Fraport-TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Sivas'taki maç 0-0 sona erdi.

Ligde 7 maçtır kazanamayan; bu süreçte 4 beraberlik, 3 yenilgi alan Demir Grup Sivasspor'un puanı 11 oldu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, ligde sahasında oynadığı 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Fraport-TAV Antalyaspor ise puanını 14 yaptı.

Demir Grup Sivasspor: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Barış Yardımcı (Dk. 65 Camara), Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 75 Kone), Fajr, Hakan Arslan, Yatabare Dk. 81 Felix), Max Gradel, Kayode

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm, Naldo, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Podolski (Dk. 87 Eren Albayrak), Sam (Dk. 65 Orgill), Amilton (Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar), Jahovic

Sarı kart: Dk. 90 Max Gradel (Demir Grup Sivasspor)

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