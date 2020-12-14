Antalyaspor-Sivasspor maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor ile Fraport-TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Sivas'taki maç 0-0 sona erdi.
Ligde 7 maçtır kazanamayan; bu süreçte 4 beraberlik, 3 yenilgi alan Demir Grup Sivasspor'un puanı 11 oldu.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, ligde sahasında oynadığı 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Fraport-TAV Antalyaspor ise puanını 14 yaptı.
Demir Grup Sivasspor: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Barış Yardımcı (Dk. 65 Camara), Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 75 Kone), Fajr, Hakan Arslan, Yatabare Dk. 81 Felix), Max Gradel, Kayode
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm, Naldo, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Podolski (Dk. 87 Eren Albayrak), Sam (Dk. 65 Orgill), Amilton (Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar), Jahovic
Sarı kart: Dk. 90 Max Gradel (Demir Grup Sivasspor)
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