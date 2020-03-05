Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
“Hukuk Müşavirliği'nce 05.03.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 04.03.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”
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