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aksam.com.tr
  • 05 Mart 2020 Perşembe 18:25
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  • 05 Mart 2020 Perşembe 18:25

Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Hukuk Müşavirliği'nce 05.03.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 04.03.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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