Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.
Futbolcunun gece yarısı uçakla Antalya'ya geleceğini ifade eden Süğlün, "Büyük ihtimal yarın anlaşırız diye düşünüyorum." diye konuştu.
Süğlün, anlaşma sağlanması halinde Alman futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını kaydetti.
Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.
Fenerbahçe, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında Gaziantep FK’yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç maç sonunda transferle ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. "Bize manevra alanı tanınmıyor" denen Koç, durumun kendileri açısından dayanılmayacak bir hal aldığını belirtti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
Süper Lig'de 18. haftada Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi dikkat çekti.
Süper Lig ekiplerinden Antalyasporun transfer görüşmesi yaptığı Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski'nin Antalya'ya geleceği bildirildi.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda ve son 10 dakikası büyük heyecana sahne olan maçta milli oyuncumuz Cenk Tosun yeni takımıyla ilk kez 11'de yer aldı ve ağları sarstı, karşılaşma 2-2 sona erdi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 5-3 yendi.